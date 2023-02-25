Популярна українська співачка Оля Полякова, яка з початку війни багато займається благодійними проектами та продовжує знімати своє шоу з Машею Єфросініною, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй станиці у Instagram. Так, цього разу зірка поділилася відео, в якому зібрала кадри війни в Україні з 24 лютого та поділилася совими переживаннями.

За словами Олі, цей рік був тяжким для всіх. 24 лютого вона прокинулася від вибухів і їй довелося будити дітей зі словами, що почалася війна. Співачка згадала, як у паніці вони почали кудись збиратися, незрозуміло куди і скільки. А потім вона записала своє перше відео, в якому звернулася до своїх російських колег-артистів, але це не мало жодного сенсу.

"Рік…. Рік з моменту як я прокинулася від вибухів, а мої діти прокинулися під слова, вставайте почалася війна…. Ніколи не думала що скажу це моїм дітям… І ми почали збиратися, не розуміючи куди і на скільки… А потім я записала перше відео, де зверталася до сусідських колег, думаючи що в тому є сенс… Не знала, що більшість з них ссикуни і взагалі потвори…. А потім був рік сліз, жаху, невизначеності, али знаєте що в мене в середині зараз? Більше немає страху, я вдома, і не хочу нікуди їхати бо знаю, що те що ця війна зробила з нами, з нашою країною, вселила в мені бажання бути тут, щоб мої діти жили тут, тому що ми найкраща, найсміливіша нація у світі, і ми все здолаємо! Виженемо нечисть з нашої землі, і будем панувати в своїй країні! Слава Україні ! Дякую за відео моєму фан клубу!",– поділилася своїми емоціями Полякова.

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