Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка багато років працювала в Росії, а після початку війни повністю припинила діяльність там і заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кадр із нового кліпу на пісню "По-українськи", який приурочила до Дня вторгнення Росії в Україну, 24 лютого. І треба сказати, що цей кліп викликав бурхливу реакцію у мережі.

Так, на новенькому фото можна побачити атмосферу нового кліпу Світлани. На знімку вона знята у войовничій і величній позі, з піднятою рукою та пронизливим поглядом. На ній довга світла сукня з об'ємними рукавами, масивна прикраса на шиї та акуратно зачесане волосся. Поруч із артисткою можна побачити її шоу-балет у незвичайних образах із національними мотивами.

У підписі до публікації Лобода написала: "#по-українськи 🇺🇦 YouTube". Користувачі бурхливо відреагували на новий кліп артистки та почали писати коментарі:

"Співаймо краще про кохання. Ця пісня ваша, як танці на кістках. Більше віє хайпом, якщо чесно, а не співчуттям до постраждалих людей".

"Відео дуже піднімає настрій і дух. Дякую за такий настрій".

"Пісня та кліп не поєднуються. Пісня супер, а кліп… Недоречний сценарій, не сподобався, хоча завжди у Ло шикарні кліпи".

"Бог їй суддя, товариші!"

"На війні та горі інших кожна медійна особистість заробляє як хоче, для них війна – це пісня, вірші та ефектні відео".

"Всі роблять помилки".

"Ваша енергетика передається через екран і заряджає".

"Потрібно багато сміливості визнати свої помилки. Не думаю, що всі відразу змінять думку про вас, але напрямок вірний".

"Професійно і сильно. Не кожен може залишити напрацьоване роками в такому молодому віці".

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