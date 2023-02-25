Популярний український телеведучий, шоумен і блогер Микита Добринін, який був головним героєм шоу "Холостяк", а нещодавно розірвав стосунки зі своєю дружиною Дашею Квітковою, останнім часом рідко з'являвся в Instagram з новими постами. До річниці повномасштабного вторгнення шоумен все ж таки вийшов на зв'язок із шанувальниками, він опублікував нове фото та поділився своїми роздумами.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Микита знято сидячи за столиком з чашкою кави. Перед камерою він з'явився у джинсах та чорному светрі, на шиї у нього масивний ланцюг, а на обличчі сум.

У підписі до публікації Добринін поділився своїми роздумами на тему року війни: "Рік Незламності. Ми здивували світ, здивували загарбника і здивували навіть самих себе тією силою, яку продемонстрував український народ. Рік, який змінив все. І в першу чергу кожного з нас. Рік переоцінки усього. Згуртованості і єдності, як ніколи. Рік втрат… Рік сили і мужності. Рік нових цілей і одного бажання на усю Україну. Рік гордості за свою країну, своїх людей, свою владу. Рік гордості за своїх близьких. Рік величезних змін у кожному з нас. Рік, який показав наскільки ми сильні, витривалі, наскільки ми жадаємо правди, свободи і сили. Повернемо. Відбудуємо. Допоможемо. Ніколи не забудемо. Слава Україні".

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