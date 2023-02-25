Популярний комік гумористичної програми "Дизель шоу" Євген Сморигін, який є білорусом, але багато років живе та працює в Україні, поділився у своєму Instagram незвичайним кадром. Це фото було зроблено у притулку на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як видно, на фотографії Євген показав себе та свою родину з дітьми у бомбосховищі. Вони всі закутані в теплі речі, куртки, шапки та капюшони. Але при цьому вони не виглядають наляканими, швидше за спокійні, а діти навіть посміхаються на камеру.
У підписі до публікації Сморигін написав: "Рівно рік 24.02.2022. Моя сім'я. Діти з мамою буквально жили у підвалі тиждень. Таке забути неможливо". Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:
"Хто це пережив – зрозуміє".
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Одні вирви по 20 метрів: поліцейські просять мешканців однієї з областей терміново евакуюватися
Катерина Кухар із "Танці з зірками" вразила світлиною своєї доньки: "На той момент нас..."
Атака провалилася: окупантам потужно дали по зубах, багато загиблих
Підготовка до вторгнення та зміна влади: Росія націлилася на нову країну
"Хто таке пережив, той зрозуміє... Це неможливо забути! Це неможливо пробачити! Стільки горя, біди, сліз, крові та смерті принесли на нашу землю. Якісь хворі фантазії, зовсім нелюдські, маніакальні".
"Шановний Євгене! Я ваша землячка, родом з Білорусі, з Бресту! Я з вами! Одні окличні. Це від болю. Дякую вам!".
"Це жах звичайно! Ніхто з українців не вірив, що ті, кого ми вважали братами, прийдуть вбивати нас!"
"Ми теж були в бомбосховищі весь час. Там було якось спокійніше і не чути вибухів".
"Напевно, всі мають такі фото. Я так і не наважилася їх опублікувати, дуже важко".
"Таке не можна ні забути, ні пробачити".
Нагадаємо, "Вперше за цей довгий лютий…": зірка "1+1" Вітвіцька зворушила теплими кадрами зустрічі з близькими.
Як повідомляла Politeka, "На найвищому рівні": Саніна з The Hardkiss прокоментувала свою роль ведучої на Євробаченні-2023.
Також Politeka писала, що "З захопленням спостерігаю…": Раміна Есхакзай похвалилася важливим досягненням.