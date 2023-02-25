Популярний комік гумористичної програми "Дизель шоу" Євген Сморигін, який є білорусом, але багато років живе та працює в Україні, поділився у своєму Instagram незвичайним кадром. Це фото було зроблено у притулку на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як видно, на фотографії Євген показав себе та свою родину з дітьми у бомбосховищі. Вони всі закутані в теплі речі, куртки, шапки та капюшони. Але при цьому вони не виглядають наляканими, швидше за спокійні, а діти навіть посміхаються на камеру.

У підписі до публікації Сморигін написав: "Рівно рік 24.02.2022. Моя сім'я. Діти з мамою буквально жили у підвалі тиждень. Таке забути неможливо". Українці не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста:

"Хто це пережив – зрозуміє".

"Хто таке пережив, той зрозуміє... Це неможливо забути! Це неможливо пробачити! Стільки горя, біди, сліз, крові та смерті принесли на нашу землю. Якісь хворі фантазії, зовсім нелюдські, маніакальні".

"Шановний Євгене! Я ваша землячка, родом з Білорусі, з Бресту! Я з вами! Одні окличні. Це від болю. Дякую вам!".

"Це жах звичайно! Ніхто з українців не вірив, що ті, кого ми вважали братами, прийдуть вбивати нас!"

"Ми теж були в бомбосховищі весь час. Там було якось спокійніше і не чути вибухів".

"Напевно, всі мають такі фото. Я так і не наважилася їх опублікувати, дуже важко".

"Таке не можна ні забути, ні пробачити".

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