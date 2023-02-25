Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведучий показав фото, зроблене в день "відходу" (втечі) росіян з Бучі.
"Перші кроки наших захисників по деокупованії Київщині. Я дивлюсь на жах навколо і намагаюсь усвідомити, що це не жахливий сон", — написав Дмитро Комаров під світлиною та поцікавився враженнями глядачів від його фільму.
Він зізнався, що в останні дні перед прем'єрою у команди виникли проблеми.
"Відкриваю таємницю - хоча і знімали ми цілий рік, в останні дні з'явилося пару інтерв'ю і довелось терміново перероблювати, добавляти хронометраж. І коли в ефірі вже була перша серія - другу ще прораховували) Ледве встигли) Не спав двоє суток. Але все одно подивився фільм, щоб "знайти, що забув або не встиг". Звичка. Все в найкращих традиціях телебачення", — додав ведучий.
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Українці в коментарях оцінили роботу Дмитра Комарова:
"Дуууууже круто! Дякую вам за таку роботу!! Найкраща документалка про війну: глибока, але не відчуваєш болю і зневіри після, а гордість і сили йти далі! Ви та команда молодці";
"Якщо коротко—проревіла увесь фільм. Окреме дякую за таке просте висвітлення наших офіційних облич❤️ було дуже цікаво їх послухати у більш неформальній обстановці";
"Цей фільм треба показувати в школах на уроках історії, щоб пам‘ятали, щоб не забували".
Нагадаємо, Дмитро Комаров зі "Світ навиворіт" навідався до звільненої Балаклії, попередивши українців.
Як повідомляла Politeka, дружина Комарова з "Світ навиворіт" у розкішному образі поділилася потаємним.
Також Politeka писала, Комаров із "Світ навиворіт" вразив вчинком напередодні свята.