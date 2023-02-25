Як пише Politeka.net, Макс Чмерковський - відомий американський танцюрист і чемпіон світу з латиноамериканських танців з України. Зірка стала першим українським "Холостяком", а кілька років тому Чмерковського запросили стати суддею українського проекту "Танці з зікрами". Не забуває Макс і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу зірка до роковин повномасштабної війни опублікувала пост на підтримку України.

"Моя дорога Україна. Ви пережили стільки жахів цього року. Вам завдали біль, і вас тероризували. Ви були розлучені зі своїми близькими і втрачали своїх найкращих синів та дочок. На даний момент ніхто не може сказати нічого, що змусило б останні 364 дні відчувати себе краще, але історія, проте, буде написана, і вона покаже, що ця війна була ще одним Давидом проти Голіафа, справжнім добром проти зла, прогресом проти гнилого минулого", - написав Макс під відео, де дорогу перед посольством Росії прикрасили у синьо-жовтий колір.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Це буде наша спільна перемога, спасибі Максиме! Ми знаємо, скільки ти зробив добра, ми пишаємося тобою";

"Дякую за підтримку! Це так багато для нас означає! Вистоємо, Переможемо!";

"Слава Україні! Ви є джерелом натхнення для світу. Я не знаю, як ти стільки витерпів, але одного разу це лайно закінчиться, і ти все ще там будеш".

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