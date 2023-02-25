Как пишет Politeka.net, Макс Чмерковский - известный американский танцор и чемпион мира по латиноамериканским танцам из Украины. Звезда стал первым украинским "Холостяком", а несколько лет назад Чмерковского пригласили стать судьей украинского проекта "Танці з зікрами". Не забывает Макс и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда к годовщине полномасштабной войны опубликовал пост в поддержку Украину.

"Моя дорогая Украина. Вы пережили столько ужасов в этом году. Вам причинили боль, и вас терроризировали. Вы были разлучены со своими близкими и теряли своих лучших сыновей и дочерей. На данный момент никто не может сказать ничего, что заставило бы последние 364 дня чувствовать себя лучше, но история, тем не менее, будет написана, и она покажет, что эта война была еще одним Давидом против Голиафа, настоящим добро против зла, прогресс против гнилого прошлого", - написал Макс под видео, где дорогу перед посольством России разукрасили в сине-желтый цвет.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Это будет наша общая победа, спасибо Максим! Мы знаем, сколько ты сделал добра, мы гордимся тобой";

"Спасибо за поддержку! Это так много для нас значит! Выстоим, Победим!";

"Слава Украине! Вы являетесь источником вдохновения для мира. Я не знаю, как ты столько вытерпел, но однажды это дерьмо закончится, и ты все еще будешь там".

Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" насмешил украинцев, поменявшись ролями с беременной женой

А еще Politeka сообщала, что беременная жена Чмерковского из "Танців з зірками" пустилась в пляс с мужем

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" потеряла 20 кг веса и показала новую себя