Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна, разом вони виховують сина. Нещодавно, буквально через тиждень після розлучення, Квіткова поспішила дати інтерв'ю і заявила, що вони вже думають про розлучення.

Пара почала жити окремо, а Квіткова стала активно показувати в Інстаграм, як розвивається, їздить на Мальдіви та ділиться своїми переживаннями. Все частіше вона наголошує на фігурі. Причому цього разу вона вирішила спробувати нове – змінити колір волосся.

Проте експеримент порахували невдалим і в мережі почали відмовляти Квіткову змінювати колір волосся на рудий.

«Дівчата, тут така річ… 😅 відмовте мене від цього 😹» - написала Квіткова.

У мережі висловили свою думку:

«Тільки не цей колір! Не підходить; Якщо хочеться змін, то чому немає 🔥; Даша, остигнув 😂 ти і без цього кольору волосся ще той вогник 😂👌; З блондом точно краще 👱‍♀️

Взагалі не ваш колір, 100разів немає) так добре зараз, воно вам не потрібне; Блонд краще) мені чомусь здається, що не дуже підходить цей колір; Взагалі, не твій колір».

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