Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою шоу "Папік". Не забуває знаменитість і про інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Дарина показала, як готує панкейки, поділившись авторським рецептом у своєму блозі.

"Всім привіт. Сьогодні я знову годуватиму панкейки своїм. Багато хто просив рецепт, тому сьогодні я вам його зроблю. Хорошого дня, мирного, спокійного, бережіть себе будь ласка", - сказала Даша.

Після цього зірка показала, що потрібно для панкейки: олія, цукор, борошно, яйце, кефір, сода, ванільний цукор.

"Це все, що вам знадобиться. І небагато часу", - написала зірка.

"Залити одну склянку кефіру в ємність (в якій все змішуватимете) і додайте пів чайної ложки соди. І нехай постоїть хвилин 5. Після цього додайте яйце, столову ложку цукру, столову ложку ванільного цукру, а потім поступово вмішуйте борошно. Використовуйте сито. Усі замішали і додайте одну столову ложку соняшникової олії. Розігрійте сковорідку на середньому вогні та смажте без олії", - написала всі етапи приготування Даша на ще одному сторісі для фанатів.

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