Як пише Politeka.net , Санта Дімопулос - відома українська співачка, яка стала переможницею шоу "Танці зі зірками". Не забуває Санта і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу розповіла про своє повернення до України.

"Червень 2022. Це була складна, але необхідна поїздка. Те, що бачила, чула, змінило мене назавжди. Я ніколи не думала, що люди здатні на таку жорстокість, ще й прикриваючи це благодійністю. Я думала, що пролила життєвий запас сліз, але греблю прорвало знову", - почала Санта.

"Але також я побачила щось абсолютно незрозуміле і вражаюче - силу духу українців. Нашу зібраність і згуртованість. Це коли бабуся сидить під обстрілами і не хоче евакуюватися, бо не може залишити тварин. Коли ветеран війни все життя збирав копійки і зібрав більше 10 тисяч доларів і віддає все на ЗСУ. Це коли жінка залишається в зоні бойових дій, тому що готує для старих, які залишилися, коли батьків дітей вбиває снарядом і сусідка відразу забирає їх до себе", - написала зірка.

Варто зазначити, що Санта приїхала вперше в Україну після вторгнення 5 червня минулого року. Тоді вона зробила пам'ятну посаду у своєму блозі.

"П'ятого червня я приїхала до своєї рідної України, з 8-ї ранку і до самого вечора, майже без зупинок я летіла додому. Вперше з початку війни. Неможливо словами передати свої почуття. Сльози біжать мимоволі, хоча я вважала, що виплакала вже весь життєвий резерв", - написала тоді зірка.

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