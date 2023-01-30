Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда уже давно не поет и признавалась, что очень бы снова хотела на сцену. А несколько лет назад Санта приняла участие в шоу "Танці з зірками", где ей удалось одержать победу. Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где в этот раз решила ответить на вопросы фанатов.
"Расскажите, пожалуйста, имеете ли тягу к сладкому или склонны к набору веса?", - спросил фанат.
"Не так к сладкому, как к выпечке. Очень склонна. На текущий момент снова +7. Только выпадаю из графика - сразу же набираю", - написала в ответ Санта и поделилась новым фото.
До этого еще один фанат решил поинтересоваться у знаменитости, что она думает о Канаде: "Что вы думаете о Канаде как о стране? Не хотели бы туда переехать?".
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"Не хотела. Никогда не была и не рвусь. Моя подружка там жила много лет и шутит, что Канада забрала ее лучшие годы. Утрирует, конечно, но возвращаться точно не планирует", - написала Санта в ответ.
"Вы сейчас во Франции? Как дается язык?", - поинтересовался еще один фанат.
"К сожалению, не очень. Мне не нравятся французы (не все, но большинство) и нет желания и сил разговаривать", - написала Санта в ответ и похвасталась фото у Эйфелевой башни.
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