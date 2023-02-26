Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая стала победительницей шоу "Танці з зірками". Не забывает Санта и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз рассказала о своем возвращении в Украину.

"Июнь 2022. Это была сложная, но необходимая поездка. То что видела, слышала, изменило меня навсегда. Я никогда не думала, что люди способны на такую жестокость, еще и прикрывая это благодетелью. Я думала, что пролила жизненный запас слёз, но плотину прорвало снова", - начала Санта.

"Но также я увидела нечто совершенно необъяснимое и поразительное - силу духа украинцев. Нашу собранность и сплоченность. Это когда бабушка сидит под обстрелами и не хочет эвакуироваться, потому что не может оставить животных. Когда дет ветеран войны всю жизнь собирал копейки и собрал более 10 тысяч долларов и отдает все на ВСУ. Это когда женщина остается в зоне боевых действий, потому что готовит для стариков, которые остались, когда родителей детей убивает снарядом и соседка тут же забирает их к себе", - написала звезда в продолжение.

Стоит отметить, Санта приехала первый раз в Украину после вторжение 5 июня прошлого года. Тогда она сделала памятный пост в своем блоге.

"Пятого июня я приехала в свою родную Украину, с 8 утра и до самого вечера, почти без остановок я летела домой. В первый раз с начала войны. Невозможно словами передать свои чувства. Слезы бегут поневоле, хотя я считала, что выплакала уже весь жизненный резерв", - написала звезда тогда.

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