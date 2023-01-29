Как пишет Politeka.net, Санта Димопулос - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". А несколько лет назад артистка победила на проекте "Танці з зірками". Звезда сначала была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого Санта вышла замуж за Владимира Самсоненко, но довольно быстро развелась. А в 2015 году Санта уже стала супругой бизнесмена Игоря Кучеренко, от которого родила дочь Софию.

Не забывает Димопулос и об Инстаграм, где в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Хороший день, вопрос ответ, поговорим", - написала Санта, обращаясь к фанам.

"Софийка такая прекрасная", - написал фанат.

"Это правда", - лаконично ответила Димопулос и показала свою дочь с букетом цветов.

После этого еще один фан решил поинтересоваться у Санты, что она думает о Канаде: "Что вы думаете о Канаде как о стране? Не хотели бы туда переехать?".

"Не хотела. Никогда не была и не рвусь. Моя подружка там жила много лет и шутит, что Канада забрала ее лучшие годы. Утрирует, конечно, но возращаться точно не планирует", - призналась Санта и поделилась снимком, где сидит на лошади.

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