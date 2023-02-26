Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де цього разу опублікувала фотографію свого сина та коханого. А на другому знімку вже показала себе, як їде до магазину за необхідним.
"Це остання фотографія, що розділила життя на до і після .... Папа вкладає Луку спати, і ми будували плани на життя, тому що ми зробили все для того, щоб наше життя змінилося на краще. Але .... Цей рік був усіх на долоні. Ви і так все знаєте! Кожному болить своє і за всіх по-різному!
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Анастасія ти прекрасна людина прекрасна мама вірна дружина та найталановитіша співачка Я обожнюю твої пісні Нехай тебе і твою родину зберігає Господь Все буде Україна та Україна найбільше!";
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"Нічого, виживемо! Але зміни потрібні серйозні...".
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