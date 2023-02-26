Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де цього разу опублікувала фотографію свого сина та коханого. А на другому знімку вже показала себе, як їде до магазину за необхідним.

"Це остання фотографія, що розділила життя на до і після .... Папа вкладає Луку спати, і ми будували плани на життя, тому що ми зробили все для того, щоб наше життя змінилося на краще. Але .... Цей рік був усіх на долоні. Ви і так все знаєте! Кожному болить своє і за всіх по-різному!

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Анастасія ти прекрасна людина прекрасна мама вірна дружина та найталановитіша співачка Я обожнюю твої пісні Нехай тебе і твою родину зберігає Господь Все буде Україна та Україна найбільше!";

Популярні новини зараз

Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"

Експерт оцінив ризик наступу на Харків, Суми, Чернігів: "Розглядають цей напрямок, як досить важливий"

"Таке забути неможливо": білорус Сморигін із "Дизель шоу" показав, як ховався з дружиною та дітьми в укритті

Катерина Кухар із "Танці з зірками" вразила світлиною своєї доньки: "На той момент нас..."

Легенда українського кіно пішла з життя, дочка розповіла про трагедію: "Він був для мене навіть важливіший за маму"
Показати ще

"Виживемо, вистоємо, переможемо, і не завдяки зеневтику, а всупереч і славетним нашим ЗСУ!!!!";

"Нічого, виживемо! Але зміни потрібні серйозні...".

Напомним, судья "Співають всі" Приходько разнесла российскую певицу Распутину

А ще Politeka писала, що Кучера накинувся на Приходька, зірка не почала мовчати

Також Politeka повідомляла, що Приходько потролила Білана, колко пожартувавши над російською зіркою.