Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де цього разу опублікувала фотографію свого сина та коханого. А на другому знімку вже показала себе, як їде до магазину за необхідним.

"Це остання фотографія, що розділила життя на до і після .... Папа вкладає Луку спати, і ми будували плани на життя, тому що ми зробили все для того, щоб наше життя змінилося на краще. Але .... Цей рік був усіх на долоні. Ви і так все знаєте! Кожному болить своє і за всіх по-різному!

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Анастасія ти прекрасна людина прекрасна мама вірна дружина та найталановитіша співачка Я обожнюю твої пісні Нехай тебе і твою родину зберігає Господь Все буде Україна та Україна найбільше!";

"Виживемо, вистоємо, переможемо, і не завдяки зеневтику, а всупереч і славетним нашим ЗСУ!!!!";

"Нічого, виживемо! Але зміни потрібні серйозні...".

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