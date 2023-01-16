Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами всем интересным.
"Все? Дима Билан не выездной)))
ФСБ с 9 января закрыла выезд из РФ военнообязанных и даже ограниченно годных к службе - ГУР
Соответствующий приказ ФСБ направила во все пограничные управления страны", - написала Приходько.
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Украинцы начали активно обсуждать публикацию Насти:
"А он что, человек, что его могут не выпустить?)))";
"И при чем это? Кого вообще волнует судьба того Димы Билана?";
"Песков написал, что это все фейковая новость. У Варламова ничего об этом не писали. К сожалению(";
"Это без автомата нельзя, а с автоматом все лезут и лезут и даже бегут навстречу к черному пакету";
"А Билан не гражданин Беларуси?".
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Напомним, Приходько после длительного перерыва обратилась к украинцам и сообщила, где пропадала
А еще Politeka сообщала, что Приходько назвала, кто вероятнее всего поедет от Украины на Евровидение
Также Politeka писала, что Приходько доверилась интуиции и назвала, кто может стать победителем Нацотбора на "Евровидение"