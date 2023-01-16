Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где делится с фанатами всем интересным.

"Все? Дима Билан не выездной)))

ФСБ с 9 января закрыла выезд из РФ военнообязанных и даже ограниченно годных к службе - ГУР

Соответствующий приказ ФСБ направила во все пограничные управления страны", - написала Приходько.

Украинцы начали активно обсуждать публикацию Насти:

"А он что, человек, что его могут не выпустить?)))";

"И при чем это? Кого вообще волнует судьба того Димы Билана?";

"Песков написал, что это все фейковая новость. У Варламова ничего об этом не писали. К сожалению(";

"Это без автомата нельзя, а с автоматом все лезут и лезут и даже бегут навстречу к черному пакету";

"А Билан не гражданин Беларуси?".

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Напомним, Приходько после длительного перерыва обратилась к украинцам и сообщила, где пропадала

А еще Politeka сообщала, что Приходько назвала, кто вероятнее всего поедет от Украины на Евровидение

Также Politeka писала, что Приходько доверилась интуиции и назвала, кто может стать победителем Нацотбора на "Евровидение"



