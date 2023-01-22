Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была судьей "Співають всі". Звезда также была участницей Евровидения от россии, а после полномасштабного вторжения поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где в этот раз прокомментировала интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю.

"Походу после твоего интервью - мозги нужны тебе, осел тупой", - написала звезда.

Стоит отметить, что Кучера в интервью Дудю затронул Анастасию. Ему не понравилось отношение Приходько к россиянам.

"Певица ртом Приходько... вот ее отношение к русским... и то что кто-то там рвет на себе волосы в подмышках по поводу происходящего ее не колышет... а ведь она вершина айсберга... вот и остается молиться за то, чтобы Бог таким как она просто дал мозги", - сказал Кучера.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А действительно, на осла похож))";

"Госпожа Настя, смотрю сейчас интервью и ...Какой тупой этот кучера!!!";

"Посмотрите его интервью с Юрием Дудем. Кокаин сжег мозги".

Напомним, Приходько потроллила Билана, колко подшутив над российской звездой

А еще Politeka писала, что Приходько после длительного перерыва обратилась к украинцам и сообщила, где пропадала

Также Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько пожаловалась на здоровье из-за отключения электроэнергии



