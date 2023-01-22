Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была судьей "Співають всі". Звезда также была участницей Евровидения от россии, а после полномасштабного вторжения поддержала Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где в этот раз прокомментировала интервью Оскара Кучеры Юрию Дудю.
"Походу после твоего интервью - мозги нужны тебе, осел тупой", - написала звезда.
Стоит отметить, что Кучера в интервью Дудю затронул Анастасию. Ему не понравилось отношение Приходько к россиянам.
"Певица ртом Приходько... вот ее отношение к русским... и то что кто-то там рвет на себе волосы в подмышках по поводу происходящего ее не колышет... а ведь она вершина айсберга... вот и остается молиться за то, чтобы Бог таким как она просто дал мозги", - сказал Кучера.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"А действительно, на осла похож))";
"Госпожа Настя, смотрю сейчас интервью и ...Какой тупой этот кучера!!!";
"Посмотрите его интервью с Юрием Дудем. Кокаин сжег мозги".
Напомним, Приходько потроллила Билана, колко подшутив над российской звездой
А еще Politeka писала, что Приходько после длительного перерыва обратилась к украинцам и сообщила, где пропадала
Также Politeka сообщала, что судья "Співають всі" Приходько пожаловалась на здоровье из-за отключения электроэнергии