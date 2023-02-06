Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица, которая была судьей "Співають всі". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками.

Не забывает Анастасия и о Фейсбук, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз звезда поделилась видео, где выступала Маша Распутина, которая поддерживает россию.

"Мне очень нравиться когда рассуждают о морали люди , которые напрочь не понимают в морали ничего!

Расчленить ? Это как раз мы сейчас и делаем!

Один народ?

Учи историю!

А вот то,что ты вспомнила начало своей карьеры о “физической проституции” это факт!

Кстати, вы забрали свою дочь с псих. больницы, куда вы ее сдали после того как она мешала вам замуж выйти и жить новой семьей с олигархом, который не хотел ее видеть?

Про мораль не стоит рассказывать.

Увы не ваш конёк!", - написала Анастасия в ответ Расторгуевой.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"распутина в проституции видно, что хорошо разбирается, большой опыт дает плоды";

"А узбеки – это казахи, а корейцы – это японцы, а австрийцы – это немцы, а дагестанцы – это чеченцы, а ирландцы – это англичане, а в Африке вообще все африканцы. Какое оно потрепанное...".

Напомним, Кучера накинулся на Приходько, звезда не стала молчать

А еще Politeka сообщала, что Приходько потроллила Билана, колко подшутив над российской звездой

Также Politeka писала, что Приходько после длительного перерыва обратилась к украинцам и сообщила, где пропадала



