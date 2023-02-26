Как пишет Politeka.net, Анастасия Приходько - известная украинская певица. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Приходько и о Фейсбук, где в этот раз опубликовала фотографию своего сына и возлюбленного. А на втором снимке уже показала себя, как едет в магазин за необходимым.

"Это последняя фотография разделившая жизнь на до и после…. Папа вкладывает Луку спать, и мы строили планы на жизнь, потому что мы сделали все для того, чтобы наша жизнь изменилась к лучшему. Но…. Этот год был всех на ладони. Вы и так все знаете! Каждому болит свое и за всех по разному! Второе фото я уже еду 24.02 в 7 утра покупать 10 блоков сигарет, потому что к другому я подготовилась….", - написала Приходько под фотографиями.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Анастасия ты прекрасный человек прекрасная мама верная жена и самая талантливая певица Я обожаю твои песни Пусть тебя и твою семью хранит Господь Все будет Украина и Украина больше всего!";

"Выживем, выстоим, победим, и не благодаря зеневтику, а вопреки и славным нашим ВСУ!!!!";

"Ничего, выживем! Но перемены нужны серьезные...".

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