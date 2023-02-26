Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка вирішила привітати шанувальниць із Днем української жінки, який пропонують запровадити в Україні замість 8 березня.

"8 березня чи 25 лютого: коли відзначати жіноче свято, як ви думаєте? Автори законопроекту пропонують: скасувати Міжнародний жіночий день 8 березня як державне свято, натомість встановити День української жінки 25 лютого – у день народження Лесі Українки", — пише Камалія.

Підписниці артистки в коментарях діляться своїми думками з цього приводу:

"25 лютого, день Української жінки, сильної, красивої, 8 березня міжнародний день боротьби за права жінок🌺🥰🌺Тому два свята святкуємо😉 квітів і приємних слів багато не буває. Дякуємо! Взаємно зі святом!";

"А може одне другому не заважає!? 8 березня - міжнародний жіночий день! Навіщо його анулювати? Ну не доводьте ви до маразму .... чесно ... набридло";

"Пропоную цей закон прийняти пiсля вiйни!!! Зараз не на разi".

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