На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що росіяни продовжують безуспішно атакувати у напрямку Куп’янська, в районі Кремінної, Авдіївки та Вугледара.

У Бахмуті ворогу вдається повільно просуватися. Карта Deep State не є офіційною (фото 2 - щоб подивитися кадри, проскрольте новину до кінця), але достовірно, зазвичай, відображає тенденції. Також з’явилося відео підірваної дамби на околиці Бахмута (відео 3) – ворог стверджує, що так ЗСУ намагаються зупинити їхній наступ. Генштаб не коментує.

Марічка Падалко також показала, як Папа Римський у Ватикані отримав в подарунок гілку бавовни та український прапор від журналістки ТСН Наталії Нагорної (відео 4). Спілкування відбулося після показу фільму «Свобода у вогні» американського режисера Євгена Афінеєвського, який відвідав понтифік.

Папа Римський також вшанував своєї увагою маленького Святослава (відео 5), який немовлям на «Азовсталі» провів там 4 місяці. Його мама Аня, героїня документального фільму, просила Папу про допомогу зі звільненням свого чоловіка, захисника «Азовсталі», з російського полону (відео 6).

В Україні не планують відключення електроенергії, якщо не буде нових обстрілів інфраструктури – повідомив міністр енергетики Галущенко.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.