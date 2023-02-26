На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что россияне продолжают безуспешно атаковать в направлении Купянска, в районе Кременной, Авдеевки и Угледара.

В Бахмуте врагу удается медленно продвигаться. Карта Deep State не является официальной (фото 2 – чтобы посмотреть кадры, проскрольте новость до конца), но достоверно, как правило, отражает тенденции. Также появилось видео взорванной дамбы на окраине Бахмута (видео 3) – враг утверждает, что так ВСУ пытаются остановить их наступление. Генштаб не комментирует.

Маричка Падалко также показала, как Папа Римский в Ватикане получил в подарок ветку хлопка и украинский флаг от журналистки ТСН Натальи Нагорной (видео 4). Общение состоялось после показа фильма «Свобода в огне» американского режиссера Евгения Афинеевского, который посетил понтифик.

Папа Римский также отметил своим вниманием маленького Святослава (видео 5), который младенцем на «Азовстале» провел там 4 месяца. Его мама Аня, героиня документального фильма, просила Папу о помощи с освобождением своего супруга, защитника «Азовстали», из российского плена (видео 6).

В Украине не планируется отключение электроэнергии, если не будет новых обстрелов инфраструктуры – сообщил министр энергетики Галущенко.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.