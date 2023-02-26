У сторіс на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар розповів, як приготувати неймовірно смачні смажені вареники з м'ясом.

"Зараз триває тиждень Масниці. Багато хто думає, що символ цього свята — млинці, але це не так. Українці здавна на Масницю і Колодія готували саме вареники. Млинці, звісно, також, але вони ніколи не були основною стравою", — пояснив Євген Клопотенко та запропонував не просто приготувати вареники, а й посмажити їх.

Нам знадобляться такі інгредієнти:

борошно - 380г

молоко або вода - 180мл

дрібка солі

м'ясо свинини - 300г

цибуля - 1 шт.

олія - 1 ст.л.

кисло-солодкий соус

олія для смаження - 100 мл

Спершу замішуємо тісто та даємо йому відпочити 20 хвилин. М'ясо відварюємо протягом 40-50 хвилин. Цибулю обсмажуємо.

Готове м'ясо треба перекрутити на м'ясорубці, додаємо до нього цибулю, сіль і 6 столових ложок бульйону, в якому варилося м'ясо.

Тісто розкачуємо. За допомогою склянки видавлюємо з нього коло. Це коло треба трохи прим'яти руками, викласти в нього фарш та заліпити. Так ліпимо всі вареники.

Далі вареники треба приморозити протягом 30 хвилин.

В пательню з розігрітим маслом викладаємо вареники та обсмажуємо їх до золотавої скоринки на середньому вогні. Готові смажені вареники зірка "Мастер Шеф" радить подавати з кисло-солодким соусом.

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