Тіна Кароль стала героїнею благодійного проекту "Love letters to Ukraine", організованого журналом VOGUE Чехія. У рамках цієї ініціативи Тіна одягла білу сукню, на якій були вишиті слова підтримки від таких світових зірок, як Мілла Йовович та Віра Фарміга.

Цифровий витвір мистецтва, а також фізичну сукню згодом буде продано з аукціону для підтримки гуманітарної місії України: 100% усіх зібраних коштів буде передано до фонду допомоги.

«Дякую всім за підтримку😍 завжди складно робити фешн арт у такі часи. … завжди думки про те, що не на часі… але якщо не зараз, то коли… ми маємо демонструвати, що Україна мужня та креативна, смілива та красива, ризикова та талановита та інноваційна у всьому» - зізналася Кароль.

Раніше Кароль вирішила висловитися про переродження держави у символічну дату через рік вторгнення окупантів на наші землі.

«Вражають історії, відважність, терпіння, вражає новий світогляд, мрії та старання. Я бажаю нам міцного духу. Втома личить сміливості, посмішка підходить переможцям» - пише Кароль.

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