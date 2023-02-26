Тина Кароль стала героиней благотворительного проекта "Love letters to Ukraine", который был организован журналом VOGUE Чехия. В рамках этой инициативы Тина надела белое платье, на котором были вышиты слова поддержки от таких мировых звезд, как Милла Йовович и Вера Фармига.
Цифровое произведение искусства, а также физическое платье впоследствии будут проданы с аукциона для поддержки гуманитарной миссии Украины: 100% всех собранных средств будут переданы в фонд помощи.
«Спасибо всем за поддержку😍 всегда сложно делать фэшн арт в такие времена. … всегда мысли о том, что не ко времени… но если не сейчас, то когда… мы должны демонстрировать, что Украина мужественная и креативная, смелая и красивая, рисковая и талантливая и инновационная во всем» - призналась Кароль.
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Ранее Кароль решила высказаться о перерождени государства в символичную дату, спустя год вторжения оккупантов на наши земли.
«Поражают истории, отважность, терпение, поражает новое мировоззрение, мечты и старания. Я желаю крепкого духа нам. Усталость подобает смелости, улыбка подходит победителям» - пишет Кароль.
Напомним, Кароль смутила украинцев танцами в спортзале под загадочную песню.
Как сообщала Politeka, Кароль озадачила украинцев неловкими высказываниями о личной жизни.
Также Politeka писала, Кароль без макияжа и в домашней одежде решилась показать настоящую себя.