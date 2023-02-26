Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча і співачка-початківець. Зірка ще кілька років тому випустила свою першу пісню "Ями". Але після цього Леся зізнавалася, що витрачені гроші та час не окупилися. Вже після початку повномасштабного вторгнення Нікітюк повернулася до пісень та вже встигла випустити кілька хітів, які підкорили серця українців.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Нікітюк опублікувала фотографію, де показала образ у стилі Лесі Українки. Зірка також додала фото купюри на 200 грн., щоб можна було порівняти, наскільки зірка схожа з легендарною поетесою.

"Схожі?", - запитала Нікітюк і запропонувала два варіанти відповіді.

А раніше Леся поділилася фотографією, де була в Миколаєві. Зірка туди прибула на зйомки "Le Маршрутки" після Харкова.

"Так скучила за сонцем, а сьогодні побачила його в Миколаєві", - написала Нікітюк під фотографією, яку оцінили Гриша Решетник, Маша Єфросиніна, шеф-кухар Володимир Ярославський, а також соліст гурту Дзідзьо Михайло Хома.

Нагадаємо, Нікітюк показала, що зустріла у місті-герої Миколаєві

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