Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк - известная украинская телеведущая и начинающая певица. Звезда еще несколько лет назад выпустила свою первую песню "Ямы". Но после этого Леся признавалась, что потраченные деньги и время не окупились. Уже после начала полномасштабного вторжения Никитюк вернулась к песням и уже успела выпустить несколько хитов, которые покорили сердца украинцев.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Никитюк опубликовала фотографию, где показала образ в стиле Леси Украинки. Звезда также добавила фото купюры на 200 грн, чтобы можно было сравнить, насколько звезда похожа с легендарной поэтессой.

"Похожи?", - спросила Никитюк и предложила два варианта ответа.

А до этого Леся поделилась фотографией, где была в Николаеве. Звезда туда прибыла на съемки "Le Маршрутки" после Харькова.

"Так соскучилась по солнцу, а сегодня увидела его в Николаеве", - написала Никитюк под фотографией, которую оценили Гриша Решетник, Маша Ефросинина, шеф-повар Владимир Ярославский, а также солист группы Дзидзьо Михаил Хома.

Напомним, Никитюк показала, что встретила в городе-герое Николаеве

А еще Politeka сообщала, что Никитюк насмешила кадрами закулисья съемок "Le Маршрутки"

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