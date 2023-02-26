У сторіс на своїй сторінці в Instagram Джамала показала драматичні кадри бекстейджу.

Спершу артистка п'ять годин провела в дорозі, подолавши маршрут Лондон - Люблін - Жешув. Вона відпрацювала саундчек, провела репетицію — вже тоді ії потроху ставало зле. А прямо перед виступом стан погіршився.

"За 15 хвилин до виходу було ось так. Думала, як зібратися. Зрозуміла, що можу тільки лежати. Було погано... Зʼїла зранку сніданок в аеропорті. Р.S. Лежала на унікальному дивані з коробок, іншого місця не було :)", — розповіла Джамала.

Їй викликали швидку. Медики приїхали, але особливо не допомогли.

"На жаль, укол зробити не вдалось :( І, дякуючи Haсті, що принесла мені потрібні ліки, які я пила правильній послідовності - вийшла на сцену і заспівала двічі. Дякую всім, хто був поряд! Юля, те, що я тобі сказала, що «Я маю встигнути побачити дітей!» - скасовуєм. Жива!", — наголосила співачка.

Виступ Джамали відбувся. На сцені Stay Together українські та польські артисти об‘єдналися, щоб нагадати, що боротьба в Україні досі триває. Крім Джамали, там також виступили Надя Дорофєєва, Настя Каменських та інші знаменитості.

Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".

Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.

Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.