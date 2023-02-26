Як пише Politeka.net, Міша Романова - відома українська співачка, яка була солісткою гурту "ВІА Гра". Зірка також товаришує з Максом Барським, який будував кар'єру співака в Росії, але після повномасштабного вторгнення повернувся до України і пішов у військкомат, щоб вступити до лав ЗСУ.

Не забуває Романова і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу вирішила побалакати з фанатами.

"Задайте мені питання", - написала Романова.

"Хто ваш коханий", - спитав фанат.

"Українець", - лаконічно відповіла Романова та показала фото коханого, закривши йому голову.

«Ми познайомилися в соціальній мережі. А що робити? , що це мій чоловік.Я його побачила і це був прямо мій типаж. Він схожий трошки на мого батька.Як то ми зафоловили один одного.Після цього я написала йому повідомлення, а потім його видалила через 5 хвилин.Тому що я подумала : "Боже, Мишко Романова, ти ж артистка, що ж ти робиш". І він відразу мені відповів", - розповіла Романова про своє знайомство.

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