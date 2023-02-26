Как пишет Politeka.net, Миша Романова - известная украинская певица, которая была солисткой группы "ВИА Гра". Звезда также дружит с Максом Барских, который строил карьеру певца в России, но после полномасштабного вторжения вернулся в Украину и пошел в военкомат, чтобы вступить в ряды ВСУ.

Не забывает Романова и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Задайте мне вопрос", - написала Романова.

"Кто ваш любимый", - спросил фанат.

"Украинец", - лаконично ответила Романова и показала фото возлюбленного, закрыв ему голову.

"Мы познакомились в социальной сети. А что делать? Я нахожусь в Германии, он находится в Украине. Я все сделала для того, чтобы написал он первый. Это была любовь с первого взгляда, я когда его увидела, я не знаю, я почувствовала, что это мой мужчина. Я его увидела и это был прямо мой типаж. Он похож немножко на моего отца. Как то мы зафолловили друг друга. После этого я написала ему сообщение, а потом его удалила через 5 минут. Потому что я подумала: "Боже, Миша Романова, ты же артистка, что же ты делаешь". И он тут же мне ответил", - рассказала Романова о своем знакомстве.

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