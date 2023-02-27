Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Кошмал поділилася у своєму Інстаграмі віршем, вразивши українців.
"Серце шепоче «не бійся, я поряд,
Розправ свої крила, лети»
І відчую я ніжний той погляд
Що впаде на мене з висоти
Я ніколи не буду самотньою
Адже душу мою залива
Світлі промені злічені сотнями
І лиш сонце живе на вустах
Я устану, я зможу, крізь сльози
Переродитися. І у цю ніч
Я заплету в свої змучені коси
Увесь біль, що живе вже сторіч ", - написала Ганна в публікації.
Фанати поставили майже 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Останній рядок у саме серце, дякуємо!";
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
Під завалами опинився чоловік: трагедія сколихнула Дніпропетровщину, кадри з місця
Під ворожий обстріл потрапили три райони Харківщини: що відомо про постраждалих
"Це непоправна втрата": Валерій Залужний розповів про трагедію та показав знакове фото
Зірка "1+1" Падалко зізналася, чому не живе з чоловіком та доньками: "Я пам’ятаю, коли він пішов..."
"Чомусь зараз це одне з улюблених твоїх, моїх фото";
"який чудовий вірш, а фото вогонь. Самому захотілося проїхатися вуличками Києва на самокаті...і звернутися";
"Неймовірний вірш, у саме серце)) а фото";
"Ганна, Ви неймовірна! Ви моє натхнення";
"Як завжди неймовірна і неперевершена!";
"Обережніше на поворотах";
"Так красиво і щиро. Останній рядок у саме серце, дякуємо!"
Нагадаємо, зірка "Сватів" Кошмал зізналася, хто став її кумиром після вторгнення Росії
А ще Politeka повідомляла, що зірка "Сватів" Кошмал похвалилася, від кого успадкувала свою природну красу
Також Politeka писала, що зірка "Сватів" Кошмал вразила результатами своїх тренувань.