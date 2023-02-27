Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Свати". Не забуває зірка про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Кошмал поділилася у своєму Інстаграмі віршем, вразивши українців.

"Серце шепоче «не бійся, я поряд,

Розправ свої крила, лети»

І відчую я ніжний той погляд

Що впаде на мене з висоти



Я ніколи не буду самотньою

Адже душу мою залива

Світлі промені злічені сотнями

І лиш сонце живе на вустах



Я устану, я зможу, крізь сльози

Переродитися. І у цю ніч

Я заплету в свої змучені коси

Увесь біль, що живе вже сторіч ", - написала Ганна в публікації.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Останній рядок у саме серце, дякуємо!";

"Чомусь зараз це одне з улюблених твоїх, моїх фото";

"який чудовий вірш, а фото вогонь. Самому захотілося проїхатися вуличками Києва на самокаті...і звернутися";

"Неймовірний вірш, у саме серце)) а фото";

"Ганна, Ви неймовірна! Ви моє натхнення";

"Як завжди неймовірна і неперевершена!";

"Обережніше на поворотах";

"Так красиво і щиро. Останній рядок у саме серце, дякуємо!"

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