Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Кошмал поделилась в своем Инстаграм стихом, впечатлив украинцев.
"Сердце шепчет «не бойся, я рядом,
Расправь свои крылья, лети»
И почувствую я нежный тот взгляд
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Что упадет на меня с высоты
Я никогда не буду одинокой
Ведь душу мою залива
Светлые лучи сочтены сотнями
И только солнце живет на устах
Я встану, я смогу, сквозь слезы
Переродиться. И в эту ночь
Я заплету в свои измученные косы
Вся боль, живущая уже столетие", - написала Анна в публикации.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Последняя строчка в самое сердце, благодарим!";
"Почему-то сейчас это одно из любимых твоих, моих фото";
"какое чудесное стихотворение , а фото огонь. Самому захотелось проехаться по улочкам Киева на самокате...и обратиться";
"Невероятный стих, в самое сердечко)) а фото";
"Анна, Вы невероятна! Вы мое вдохновение";
"Как всегда невероятная и непревзойденная!!!";
"Осторожнее на поворотах";
"Так красиво и искренне. Последняя строчка в самое сердце,благодарим!"
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