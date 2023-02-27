Украинская актриса Анна Кошмал из сериала "Сваты" впечатлила своим талантом, поделившись с фанатами.

Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Сваты". Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Кошмал поделилась в своем Инстаграм стихом, впечатлив украинцев.

"Сердце шепчет «не бойся, я рядом,

Расправь свои крылья, лети»

И почувствую я нежный тот взгляд

Что упадет на меня с высоты

Я никогда не буду одинокой

Ведь душу мою залива

Светлые лучи сочтены сотнями

И только солнце живет на устах

Я встану, я смогу, сквозь слезы

Переродиться. И в эту ночь

Я заплету в свои измученные косы

Вся боль, живущая уже столетие", - написала Анна в публикации.

Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Последняя строчка в самое сердце, благодарим!";

"Почему-то сейчас это одно из любимых твоих, моих фото";

"какое чудесное стихотворение , а фото огонь. Самому захотелось проехаться по улочкам Киева на самокате...и обратиться";

"Невероятный стих, в самое сердечко)) а фото";

"Анна, Вы невероятна! Вы мое вдохновение";

"Как всегда невероятная и непревзойденная!!!";

"Осторожнее на поворотах";

"Так красиво и искренне. Последняя строчка в самое сердце,благодарим!"

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