У шлюбі Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв із 2010 року. Разом зіркова пара виховує трьох дітей. Віднедавна ведуча залишилася з сином у Києві вдвох. Дві її донечки вже три місяці в Празі, а чоловік зараз перебуває на Запорізькому фронті.

26 лютого, в один день Марічка Падалко та її чоловік святкують свій день народження. Їй виповнилося 47 років, йому — 46 На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, як проходить її святковий день.

"Чекала сьогоднішній день як черговий привід посумувати, що це другий наш з чоловіком день народження, коли ми не разом. Але два дні тому в сюжеті американського ABC мене так надихнула дівчинка Єлизавета з Харкова, яка весну прожила в підвалі донорського центру і при тому переконувала журналіста, що треба жити і знаходити радість в усьому. Це 26 лютого точно краще за минулорічне.. Той навіть згадувати не хочу. Так, ми з Єгором не разом, але кохання не знає відстаней", — пише Марічка.

Падалко додала, що вранці, о 5:50, вона вже була на зйомках програми, яка скоро вийде в ефір, і там в один момент їй дуже пощастило. Подробиць вона розкривати не стала.

"Я хочу, щоб цього року пощастило всім нам. Зараз кожен день для кожного це важкий спогад. Нехай відчуття, що цього року цей день в чомусь краще нас всіх підтримує. Ми переможемо!", — наголосила зірка.

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