У шлюбі Марічка Падалко та журналіст, екс-нардеп, а тепер боєць ЗСУ Єгор Соболєв із 2010 року. Разом зіркова пара виховує трьох дітей. Віднедавна ведуча залишилася з сином у Києві вдвох. Дві її донечки вже три місяці в Празі, а чоловік зараз перебуває на Запорізькому фронті.
26 лютого, в один день Марічка Падалко та її чоловік святкують свій день народження. Їй виповнилося 47 років, йому — 46 На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, як проходить її святковий день.
"Чекала сьогоднішній день як черговий привід посумувати, що це другий наш з чоловіком день народження, коли ми не разом. Але два дні тому в сюжеті американського ABC мене так надихнула дівчинка Єлизавета з Харкова, яка весну прожила в підвалі донорського центру і при тому переконувала журналіста, що треба жити і знаходити радість в усьому. Це 26 лютого точно краще за минулорічне.. Той навіть згадувати не хочу. Так, ми з Єгором не разом, але кохання не знає відстаней", — пише Марічка.
Падалко додала, що вранці, о 5:50, вона вже була на зйомках програми, яка скоро вийде в ефір, і там в один момент їй дуже пощастило. Подробиць вона розкривати не стала.
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"Я хочу, щоб цього року пощастило всім нам. Зараз кожен день для кожного це важкий спогад. Нехай відчуття, що цього року цей день в чомусь краще нас всіх підтримує. Ми переможемо!", — наголосила зірка.
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