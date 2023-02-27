За словами Мудрої, вони почали зустрічатися у Києві, де Метью жив та створював IT-компанію.

Саша Мудра, фіналістка романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", поділилася подробицями своїх стосунків з американцем на ім'я Метью, пише ТСН.

За словами Мудрої, вони почали зустрічатися у Києві, де Метью жив та створював IT-компанію. Доля звела їх разом після закінчення "Холостяка". Коли почалося повномасштабне вторгнення, Метью виїхав із України і пізніше допоміг Сашкові виїхати. Нині Сашко живе у Нью-Йорку, а її бойфренд орендує для неї квартиру за $8 000 на місяць.

В інтерв'ю Аліні Доротюк Саша пояснила, що не може відвідати своїх рідних в Україні через проблеми із документами. Проте вона також заявила, що не хоче виходити заміж за Метью лише заради отримання необхідних документів.

"Я не бажаю виходити заміж тільки заради документів або грошей. Мені потрібна людина, яка буде моя", - пояснила модель.

Коли ведуча запитала Мудру, чи правда, що її американський бойфренд, старший за неї на 15 років, є мільйонером, вона відповіла "так". "Я так думаю, мені подобається інтелект. Так, мені подобаються гроші теж. Я навіть працюю з афірмаціями, в яких говорю, що люблю гроші, а гроші люблять мене. Вони приходять у моє життя, я в них. У цьому немає нічого поганого". . Гроші - це енергія", - додала Саша.

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