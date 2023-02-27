Танцівниця Ілона Гвоздьова, яка є багаторазовою учасницею та переможницею шоу "Танці зі зірками", різко змінила риторику.

Напередодні Ілона Гвоздьова втрапила в скандал, опублікувавши на річницю початку повномасштабної війни цинічний пост, у якому похвалилася, що за цей рік життя її родини змінилося на краще (нові знайомства, проекти, будинок), а про все погане вона хоче просто забути. Після шквалу критики з боку українців вона обурено звернулася до підписників.

"Відпишіться усі і зараз, хто не розуміє мене, моїх дописів і змісту. Бо вам ніколи мене не зрозуміти! Бо ваші серця сповнені ненависті, заздрості і злості! Усі ваші прокльони — це лише ваше відображення вашого внутрішнього світу і вас самих!", — заявила раніше Ілона Гвоздьова.

Але цього разу на своїй сторінці в Instagram танцюристка раптово змінила риторику та вирішила попросити у всіх пробачення.

"В цю Прощену неділю Прошу, вибачте мені мої помилки. І фрази, кинуті зопалу, образи замість дружньої усмішки. Нерозуміння у важкі години. За різкі слова і наші суперечки. 🙏💙💛 Хочу у Вас попросити вибачення", — написала зірка.

Гвоздьова також вирішила зацитувати Пауло Коельйо, додавши: «Прощення — це дорога із двостороннім рухом. Прощаючи когось, ми прощаємо цієї миті і самих себе».

Пост Ілона вирішила супроводити кадрами з документального фільму "Рік" Дмитра Комарова, прем'єра якого відбулася 24 лютого.

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