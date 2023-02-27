Накануне Илона Гвоздева попала в скандал, опубликовав на годовщину начала полномасштабной войны циничный пост, в котором похвасталась, что за этот год жизнь ее семьи изменилась к лучшему (новые знакомства, проекты, дом), а все плохое она хочет просто забыть. После шквала критики со стороны украинцев она возмущенно обратилась к подписчикам.

"Отпишитесь все и сейчас, кто не понимает меня, моих сообщений и содержания. Потому что вам никогда меня не понять! Ибо ваши сердца полны ненависти, зависти и злобы! Все ваши проклятия — это только ваше отражение вашего внутреннего мира и вас самих!", – заявила ранее Илона Гвоздева.

Но на этот раз на своей странице в Instagram танцовщица внезапно изменила риторику и решила попросить у всех прощения.

"В это Прощенное воскресенье Прошу, простите мне мои ошибки. И фразы, брошенные сгоряча, обиды вместо дружеской улыбки. Непонимание в трудные часы. За резкие слова и наши споры. 🙏💙💛 Хочу у Вас попросить прощения", — написала звезда.

Гвоздева также решила зацитировать Пауло Коэльо, добавив: «Прощение — это дорога с двусторонним движением. Прощая кого-то, мы прощаем в этот момент и самих себя».

Пост Илона решила сопроводить кадрами из документального фильма "Год" Дмитрия Комарова, премьера которого состоялась 24 февраля.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

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