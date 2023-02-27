На своїй сторінці в Instagram зірка поділилася яскравими кадрами зі своєю красунею-мамою та маленькими синами.

"З Днем народження, мама!!! Минулого року ми загадували, щоб цей твій День народження ми святкували вже без війни, не так сталось швидко, але зараз ми впевнено дивимося вперед. Я щороку пишу, що хочу мати таку саму ж жагу до життя, красу і молодість, як мама, цей рік не виключення :) сподіваюсь, що цей ген в мене є 😇", — пише Катерина Осадча.

Катя та її чоловік-ведучий Юрій Горбунов разом виховують двох синів — Івана, який народився в 2017 році, та маленького Данила, народженого в 2021. Крім того, телеведуча має дорослого сина від першого шлюбу — 20-річного Іллю.

"Не знаю, чи буду я бабусею трьох онуків, але я точно хочу бути такою бабусею 😅 Будь щасливою і такою ж красивою ❤️ Перемоги скорішої, а все решта ми зробимо разом!", — додала ведуча.

Українці в коментарях приєднуються до привітань та засипали маму Каті Осадчої компліментами:

"Вітаю, довгих років життя і головне здоров’я та достатку. 🎉🌹🍇Дуже стильна мама і красива!";

"Боже, які гарні слова! Вітаємо Вашу маму з днем народження! Приєднуємось до чудових побажань ! 💐";

"У Вас дуже гарна мама😍".

Нагадаємо, Катя Осадча збиралася на роботу без світла й води та показала, що з цього вийшло.

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