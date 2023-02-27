Популярна українська співачка Ольга Полякова вирішила поспілкуватися з українцями та зізналася, чому важливо не забувати про свою тривожність.

Відома артистка в Інстаграм показує анонси своїх концертів, відрики з виступів та ділиться тим, що відбувається у її житті. При цьому виконавиця любить давати інтерв'ю та показує щоразу нові образи.

Цього ж разу Полякова вирішила обговорити, чому важливо також не забувати про особисте життя, свої переживання і наголосила: дуже важливо пам'ятати про ментальне здоров'я.

«Прямий ефір «Поля Бачення» із romanenko_behappy. Поговорили, чому так важливо саме зараз звертатися до психолога і чим він може допомогти вам. Чи цікаві вам такі ефіри? – пише Полякова.

Українці поділилися своєю думкою:

«Поради посміхатися, нести добро і радість у сім'ю, дивитися багато анекдотів були дуже корисні 💛; Такі зустрічі корисні у наш час;

Щоразу іржу, що забуваю про весь цей дурдом! Ви як лікар та ліки в одному флаконі; Зараз дуже популярно та важливо».

Також Полякова розповіла у своєму Інстаграмі про те, що минув рік із моменту, як вона та її діти прокинулися під звуки початку війни.

Полякова зізнається, що не знала, що більшість із них сикуни та потвори, і що рік, що минув з того моменту, був роком сліз, жаху та невизначеності.

Нагадаємо, що Оля Полякова з Грузії обнадіяла українців.

Як повідомляла Politeka, Полякова в Грузії зробила несподіване відкриття та згадала Сердючку.

Також Politeka писала, що Полякова влаштувала гарячі танці зі своїм партнером, опинившись нагору ногами.