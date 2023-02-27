Известная артистка в Инстаграм показывает анонсы своих концертов, отрыки из выступлений и делится тем, что происходит в ее жизни. При этом исполнительница любит давать интервью и показывает каждый раз новые образы.
В этот же раз Полякова решила обсудить, почему важно также не забывать о личной жизни, своих переживаниях и подчеркнула: очень важно помнить о ментальном здоровье.
«Прямой эфир «ПоляВидение» с romanenko_behappy. Поговорили почему так важно именно сейчас обращаться к психологу и чем он может помочь вам. Интересны ли вам такие эфиры?» - пишет Полякова.
Украинцы поделились своим мнением:
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«Советы по улыбаться, нести добро и радость в семью, смотреть многие анекдоты были очень полезны 💛; Такие встречи полезны в наше время;
Каждый раз ржу, что забываю обо всем этом дурдоме! Вы как врач и лекарство в одном флаконе; Сейчас очень популярно и важно».
Также Полякова рассказала в своем Инстаграме о том, что прошел год с момента, как она и ее дети проснулись под звуки начала войны.
Полякова признается, что не знала, что большинство из них сыкуны и уроды, и что год, прошедший с того момента, был годом слез, ужаса и неопределенности.
Напомним, что Оля Полякова из Грузии обнадежила украинцев.
Как сообщала Politeka, Полякова в Грузии сделала неожиданное открытие и вспомнила Сердючку.
Также Politeka писала, что Полякова устроила горячие танцы со своим партнером, оказавшись вверх ногами.