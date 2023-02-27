Зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька показала, як виглядала у дитинстві, а також розповіла, як її хотіли назвати.

Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Папік". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення поїхала до Німеччини, звідки повернулася до України лише нещодавно. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами, а цього разу вирішила поговорити з фанатами.

"Поїхали", - написала зірка.

"Як тебе хотіли назвати в дитинстві чи не назвали?" - запитав фанат.

"Взагалі Остап. Але це довга історія. Мама хотіла Крістіна, але передумала, бо не хотіла Крістя. Дарина - на честь тата бабусі", - написала Даша під фотографією.

"Скільки тобі років?", - Запитав ще один фанат.

"31", - лаконічно відповіла Петрожицька та показала дитячу фотографію.

"Чи були сцени, що доводилося вибачатися перед колегами на знімальному майданчику?", - запитав ще один фанат.

"Завжди перепрошую, якщо туплю", - відповіла Даша і показала один із кадрів зі знімального майданчика, де позувала з актором.

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