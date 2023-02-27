Як пише Politeka.net, Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою, але після 10 років стосунків пара розійшлася. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"У Олексія Дурнєва знову заблокували сторінку і всі питання, які ви йому писали на даний момент недоступні. Тому пишіть мені сюди. А ввечері разом із Дашею Астаф'євою дамо відповіді та розберемо кожну проблему))", - написав Дантес.

А раніше Володимир показав, як виглядає, коли слухає улюблені пісні. Зірка поділився фотографією, де стояв на вулиці та щось шукав у телефоні.

"Ось так я виглядаю, коли слухаю улюблену музику)) Щось нове, не обов'язково веселе чи треки, які я готовий слухати по колу – вони завжди переносять мене у світ, де я не контролюю себе)) ну, ви розумієте. Гучно підспівую, танцюю, або просто починаю гуляти подумки.Через те, що навушники у мене вакуумні (до речі, подібні ніколи не залазили у вухо, але у цих тааак багато насадок, що я прям обрав для кожного різний розмір і це кайф) навколо нічого не чути і я віч-на-віч з піснями", - написав Володимир у публікації.

Нагадаємо, Дорофєєва розчарувала українців сімейним роликом із Кацуріним.

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