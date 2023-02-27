Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой, но после 10 лет отношений пара разошлась. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"У Алексея Дурнева снова заблочили страничку и все вопросы, какие вы ему писали на текущий момент недоступные. Поэтому пишите мне сюда. А вечером вместе с Дашей Астафьевой дадим ответы и разберем каждую проблему))", - написал Дантес.

А до этого Владимир показал, как выглядит, когда слушает любимые песни. Звезда поделился фотографией, где стоял на улице и что-то искал в телефоне.

"Вот так я выгляжу, когда слушаю любимую музыку)) Что-то новое, не обязательно веселое или треки, которые я готов слушать по кругу – они всегда переносят меня в мир, где я не контролирую себя)) ну, вы понимаете. Громко подпеваю, танцую, или просто начинаю гулять мысленно. Из-за того, что наушники у меня вакуумные (кстати, подобные никогда не влезали в ухо, но у этих тааак много насадок, что я прям избрал для каждого разный размер и это кайф) вокруг ничего не слышно и я один на один с песнями", - написал Владимир в публикации.

Напомним, Дорофеева раззадорила украинцев семейным роликом с Кацуриным

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