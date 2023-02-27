Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Свати". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна показала, як тренується зранку.

«Дзеркальний виклик.

З кожним тижнем активної практики відчуваю все більше в собі сил, енергії та легкості.

Сьогодні якось було особливо кайфово, загрузла у сороку свої падіння та злети", - написала Кошмал у своєму блозі.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Я пішла повторювати";

"Як класно. За «легкими» вправами стоїть багато роботи та зусиль";

"Як класно! Вам так добре з такою зачіскою";

"На це можна дивитися нескінченно)))";

"Займайтеся спортом, все друге приносить лише негатив у життя";

"Ви спокуслива дівчина, ви бомба, ай гарна. Ось це так, у вас фігура класна і тіло теж класна, ви найпривабливіша актриса на світі".

А раніше Кошмал показала, як стала на голову, поділившись відео.

"Мої маленькі досягнення. Вперше змогла увійти в ширшасану (стійка на голові) з прямими ногами. Останнім часом такі продуктивні практики, стільки сил генерується, стільки бажань здійснюється, тішуся і отримую величезне задоволення", - написала зірка у публікації.

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