Як пише Politeka.net, Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Свати". Не забуває знаменитість і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна показала, як тренується зранку.
«Дзеркальний виклик.
З кожним тижнем активної практики відчуваю все більше в собі сил, енергії та легкості.
Сьогодні якось було особливо кайфово, загрузла у сороку свої падіння та злети", - написала Кошмал у своєму блозі.
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Фанати поставили понад 10 тисяч лайків та написали коментарі:
"Я пішла повторювати";
"Як класно. За «легкими» вправами стоїть багато роботи та зусиль";
"Як класно! Вам так добре з такою зачіскою";
"На це можна дивитися нескінченно)))";
"Займайтеся спортом, все друге приносить лише негатив у життя";
"Ви спокуслива дівчина, ви бомба, ай гарна. Ось це так, у вас фігура класна і тіло теж класна, ви найпривабливіша актриса на світі".
А раніше Кошмал показала, як стала на голову, поділившись відео.
"Мої маленькі досягнення. Вперше змогла увійти в ширшасану (стійка на голові) з прямими ногами. Останнім часом такі продуктивні практики, стільки сил генерується, стільки бажань здійснюється, тішуся і отримую величезне задоволення", - написала зірка у публікації.
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