Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Сваты". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна показала, как тренируется с утра.

"Mirror challenge.

С каждой неделей активной практики чувствую все больше в себе сил, энергии и легкости.

Сегодня как-то было особенно кайфово, погрязла в сороке свои падения и взлеты", - написала Кошмал в своем блоге.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я пошла повторять";

"Как классно. За «легкими» упражнениями стоит много работы и усилий";

"Как классно! Вам так хорошо с такой причёской";

"На это можно смотреть бесконечно)))";

"Занимайтесь спортом, все второе приносит только негатив в жизнь";

"Вы соблазнительная девушка, вы бомба, ай хороша. Вот это да, у вас фигура классная и тело тоже классная, вы самая соблазнительная актриса на свете".

А до этого Кошмал показала, как стала на голову, поделившись видео.

"Мои маленькие достижения. Впервые смогла войти в ширшасану (стойка на голове) с прямыми ногами. В последнее время такие производительные практики, столько сил генерируется, столько желаний осуществляется, радуюсь и получаю огромное удовольствие", - написала звезда в публикации.

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