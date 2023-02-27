Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Сваты". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна показала, как тренируется с утра.
"Mirror challenge.
С каждой неделей активной практики чувствую все больше в себе сил, энергии и легкости.
Сегодня как-то было особенно кайфово, погрязла в сороке свои падения и взлеты", - написала Кошмал в своем блоге.
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Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Я пошла повторять";
"Как классно. За «легкими» упражнениями стоит много работы и усилий";
"Как классно! Вам так хорошо с такой причёской";
"На это можно смотреть бесконечно)))";
"Занимайтесь спортом, все второе приносит только негатив в жизнь";
"Вы соблазнительная девушка, вы бомба, ай хороша. Вот это да, у вас фигура классная и тело тоже классная, вы самая соблазнительная актриса на свете".
А до этого Кошмал показала, как стала на голову, поделившись видео.
"Мои маленькие достижения. Впервые смогла войти в ширшасану (стойка на голове) с прямыми ногами. В последнее время такие производительные практики, столько сил генерируется, столько желаний осуществляется, радуюсь и получаю огромное удовольствие", - написала звезда в публикации.
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