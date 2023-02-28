Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик – відома українська актриса театру та кіно, телеведуча та Майстер спорту України з художньої гімнастики. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Ребрик і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Лілія вирішила поговорити з фанатами у своєму блозі.

"Запитуйте!", - написала Ребрик у своєму блозі.

"Лілія, як вам вдається бути стрункою, ви завжди на дієті?", - Запитав фанат.

"От чого не люблю - то це дієт. Люблю смачно поїсти. Але активний спосіб життя рятує", - написала Ребрик у відповідь.

"До мама з двома маленькими дітьми. Як знайти час на себе та хобі", - запитала ще одна фанатка.

"Зрозуміти і прийняти той факт, що встигнути все - неможливо. Але можна зробити головне. Спокійна і з усмішкою мама - набагато корисніша принесе своїй родині, ніж зайнята", - зазначила Лілія.



"Лілечка, скажіть, а Полю віддали на художню гімнастику у Києві?", - запитав ще один фанат.

"Так і не віддали. Але не втрачаємо надію. Чекаємо на весну-літо. Віримо, що буде спокійніше водити дитину. Поля дуже хоче. А це - найголовніше", - відповіла зірка.

Нагадаємо, Ребрик із чоловіком влаштували побачення та розсекретили, куди разом пішли.

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