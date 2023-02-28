Как пишет Politeka.net, Лилия Ребрик - известная украинская актриса театра и кино, телеведущая и Мастер спорта Украины по художественной гимнастике. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. Не забывает Ребрик и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Лилия решила поболтать с фанатами в своем блоге.
"Спрашивайте!", - написала Ребрик в своем блоге.
"Лилия, как вам удается быть стройной, вы всегда на диете?", - спросил фанат.
"Вот чего не люблю - так это диет. Люблю вкусно покушать. Но активный способ жизни спасает", - написала Ребрик в ответ.
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"К мама с двумя маленькими детьми. Как найти время на себя и хобби", - спросила еще одна фанатка.
"Понять и принять тот факт, что успеть все - невозможно. Но можно сделать главное. Спокойная и с улыбкой мама - намного больше пользны принесет своей семье, чем занятая", - отметила Лилия.
"Лилечка, скажите, а Полю отдали на художественную гимнастику в Киеве?", - спросил еще один фанат.
"Так и не отдали. Но не теряем надежду. Ждём весну-лето. Верим, что будет спокойней водить ребенка. Поля очень хочет. А это - самое главное", - ответила звезда.
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