Серед бурятів, які воювали на фронті, зафіксовано численні втрати – частина померла, частина повернулася додому без кінцівок і покалічена. Жителька Бурятії (республіка у складі росії) поділилася своєю розповіддю у тому, як її знайомі і земляки повернулися з війни. Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна після перегляду відео різко прокоментувала кадри в Інстаграм-Сториз.

Як повідомляє дівчина, її родич повернувся з війни – він поїхав добровольцем за компанію, адже запропонували гарні гроші. Багато хто пішов на фронт через гроші, не замислюючись про щось інше.

"В усіх хтось помер, хтось лежить без ніг, хтось лежить без половини голови. Він ніколи не цікавився політикою, жив у селі. Він п'є. Коли він приїхав, ми очікували, що він питиме. Але він не пив тиждень – він тиждень плакав”, – додала вона.



На кадрах відео можна побачити безліч пам'ятників загиблих на фронті бурятів.

Машу Єфросинину вивів із себе весь цинізм у цій історії, адже буряти йшли вбивати українців, бо хотіли заробити чи взагалі йшли за компанію.

"Вона розповідає, поїхав добровольців, поїхав за компанію, поїхав, щоб заробити. Тому що просто сидіть вдома на*рен!", - додала Маша Єфросиніна.

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