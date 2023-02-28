Известную украинскую телеведущую Машу Ефросинину вывел из себя весь цинизм в этой истории.

Среди бурятов, которые воевали на фронте, зафиксированы множественные потери – часть умерли, часть вернулись домой без конечностей и покалеченные. Жительница Бурятии (республика в составе рф) поделилась своим рассказом о том, как ее знакомые и земляки вернулись с войны. Известная украинская телеведущая Мария Ефросинина после просмотра видео резко его прокомментировала в Инстаграм-Сториз.

Как сообщает девушка, ее родственник вернулся с войны – он поехал добровольцем, за компанию, ведь предложили хорошие деньги. Многие пошли на фронт из-за денег, не задумываясь о чем-то другом.

"У всех кто-то умер, кто-то лежит без ног, кто-то лежит без половины головы. Он никогда не интересовался политикой, жил в деревне. Он пьющий. Когда он приехал, мы ожидали, что он будет пить. Но он не пил неделю – он неделю плакал", – добавила она.



На кадрах видео можно заметить множество памятников погибших на фронте бурятов.

Машу Ефросинину вывел из себя весь цинизм в этой истории, ведь буряты шли убивать украинцев, потому что хотели заработать или вообще за компанию.

"Она рассказывает, поехал добровольцев, поехал за компанию, поехал, чтобы заработать. Потому что просто сидите дома на*рен!", - добавила Маша Ефросинина.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.



