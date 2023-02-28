Маша Єфросиніна зазначила, що запам'ятала дуже цікавий момент, який стався із зірками ще навесні 2022 року.

З початку вторгнення росії в Україну багато українських знаменитостей почали займатися волонтерством, дають благодійні концерти і розповідають світові про те, що відбувається. Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна в інтерв'ю для YouTube-каналу "РОЗМОВА" розповіла, хто із представників українського шоу-бізнесу відкрився їй з іншого боку.

Маша Єфросиніна зазначила, що запам'ятала дуже цікавий момент, який стався із зірками ще навесні 2022 року. Багато хто з них, ніби зняли з себе шкіру і стали іншими: більш людяними та простими.

"Для мене по-новому відкрився Олексій Дурнєв . Також ми дуже сильно зблизилися з Олею Поляковою. Їм усім стало не все одно. Наприклад, зіркам на світському рівні набагато легше: "Привіт, у мене новий кліп. Не могла б ти його, будь ласка, показати у себе в Сториз". Це норм ситуація. А тут усі просто почали писати просте: "Ти де? Ти як? Тобі потрібна допомога?"", - поділилася ведуча.

Також вона додала, що зблизилась із телеведучою Лесею Нікітюк. У них були багатогодинні розмови, такі жіночі, зі сльозами та сміхом.

"Вона дуже закрита. І може вона зараз буде не дуже задоволена тим, що я сказала про сльози. Тому що Леся займає позицію, що треба сміятися. Але мені вона довірила свій не зовсім радісний та щасливий стан душі", - додала Маша Єфросиніна.

Знаменитість також зізналася, що багато розмовляє з Надею Дорофєєвою та Володимиром Дантесом. А з Сергієм Притулою вони можуть переписуватися вночі.

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