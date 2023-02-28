Маша Ефросинина отметила, что запомнила очень интересный момент, который произошел со звездами еще весной 2022 года.

С начала вторжения россии в Украину многие украинские знаменитости начали заниматься волонтерством, дают благотворительные концерты и рассказывают миру о происходящем. Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина в интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА" рассказала, кто из представителей украинского шоубизнеса открылся ей с другой стороны.

Маша Ефросинина отметила, что запомнила очень интересный момент, который произошел со звездами еще весной 2022 года. Многие из них, словно сняли с себя кожу и стали другими: более человечными и простыми.

"Для меня по-новому открылся Алексей Дурнев. Также мы очень сильно сблизились с Олей Поляковой. Им всем стало не все равно. Например, звездам на светском уровне намного легче: "Привет, у меня новый клип. Не могла бы ты его, пожалуйста, показать у себя в Сториз". Это норм ситуация. А тут все просто начали писать простое: "Ты где? Ты как? Тебе нужно помощь?"", - поделилась ведущая.

Также она добавила, что сблизилась с телеведущей Лесей Никитюк. У них были многочасовые разговоры, такие женские, со слезами и смехом.

"Она очень закрытая. И может она сейчас будет не очень довольна тем, что я сказала о слезах. Потому что Леся занимает позицию, что нужно смеяться. Но мне она доверила свое не совсем радостное и счастливое состояние души", - добавила Маша Ефросинина.

Знаменитость также призналась, что много болтает с Надей Дорофеевой и Владимиром Дантесом. А из Сергеем Притулой они вовсе могди переписываться ночью.

Напомним, Маша Ефросинина показала, в каких условиях приходится работать в Киеве без света.

Как сообщала Politeka, Маша Ефросинина с Астафьевой и Узелковой не выдержали после происходящего на шоу в рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина зацепила украинцев новым заявлением.