Нещодавно Тіна Кароль стала героїнею благодійного арт-проекту Love letters to Ukraine, а також показала кілька вражаючих кадрів у білій сукні з розписами. Для проекту свої тексти осяяла ціла низка відомих особистостей.

До списків увійшли багато зірок, включаючи актрису Міллу Йовович, американську актрису з українським корінням Віру Фармігу, співачку Kesha, актрису Крістен Ріттер.

Їхні листи потім перенесли на сукню Lever Couture, створивши цифровий об'єкт мистецтва, а Тіна вирішила показати, як в унікальному вбранні проходила її зйомка. Декілька тисяч камер знімали її на той момент, тому зірка вирішила опублікувати ще раніше не показане.

"Весь світ бореться з нами" - написала Тіна раніше.

У рамках цієї ініціативи Тіна одягла білу сукню, на якій були вишиті слова підтримки від таких світових зірок, як Мілла Йовович та Віра Фарміга.

Цифровий витвір мистецтва, а також фізичну сукню згодом буде продано з аукціону для підтримки гуманітарної місії України: 100% усіх зібраних коштів буде передано до фонду допомоги.

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